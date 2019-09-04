В Гончаровском проблемы с водоснабжением: военным частям подвозят воду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Гончаровском в Черниговской области начат подвоз воды и почасовая ее подача в жилые дома, военным частям из-за проблем с водоснабжением, которые возникли после того, как попытки получить в Государственной службе экологии и недр разрешительные документы на использование недр не имели результата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В пгт Гончаровское с 3 сентября начато почасовую подачу воды в жилые дома и учреждения социально-культурной сферы, военным частям. Действует почасовой график подъема и подачи воды - в целом 5 часов в сутки", - отметили в подразделении ОГА.
Также указано, что учебные заведения (Гончаровская гимназия, КДУЗ "Лесная сказка", Школа искусств) обеспечены технической водой для хозяйственных нужд.
"В пределах пгт Гончаровское находится значительное количество военных подразделений, которые являются потребителями воды, и у них сложилась сложная ситуация с обеспечением водой. Со своей стороны, поселковый совет готов к подвозу технической воды в вечернее время, эта работа начата с 3 сентября", - сообщили в департаменте.
По информации Гончаровского поселкового головы В.Рудника, как указано, "такая ситуация сложилась из-за того, что попытки получить в Государственной службе экологии и недр Украины разрешительные документы на использование недр не имели результата".
"Технически КЭВ города Чернигов в состоянии обеспечить водой население, все учреждения и организации, расположенные на территории поселка... Организован подвоз питьевой и технической воды для населения и военных частей пгт Гончаровское", - отметили в департаменте.
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