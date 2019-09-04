У Гончарівському проблеми з водопостачанням: військовим частинам підвозять воду

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Гончарівському на Чернігівщині розпочато підвіз води і почасову її подачу до житлових будинків, військовим частинам через проблеми з водопостачанням, які виникли після того, як спроби отримати в Державній службі екології та надр дозвільні документи на використання надр не мали результату. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.