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У Гончарівському проблеми з водопостачанням: військовим частинам підвозять воду

У Гончарівському проблеми з водопостачанням: військовим частинам підвозять воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Гончарівському на Чернігівщині розпочато підвіз води і почасову її подачу до житлових будинків, військовим частинам через проблеми з водопостачанням, які виникли після того, як спроби отримати в Державній службі екології та надр дозвільні документи на використання надр не мали результату. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"У смт Гончарівське з 3 вересня розпочато почасову подачу води до житлових будинків та закладів соціально-культурної сфери, військовим частинам. Діє погодинний графік підйому і подачі води – у цілому 5 годин на добу", - зазначили у підрозділі ОДА.

Також вказано, що навчальні заклади (Гончарівська гімназія, КДЗН "Лісова казка", Школа мистецтв) забезпечені технічною водою для господарчих потреб.

"У межах смт Гончарівське знаходиться значна кількість військових підрозділів, які є споживачами води, і в них склалася складна ситуація із забезпеченням водою. Зі свого боку, селищна рада готова до підвезення технічної води у вечірній час, ця робота розпочата з 3 вересня", - повідомили у департаменті.

За інформацією Гончарівського селищного голови В.Рудника, як вказано, "така ситуація склалася через те, що спроби отримати в Державній службі екології та надр України дозвільні документи на використання надр не мали результату".

"Технічно КЕВ міста Чернігів в змозі забезпечити водою населення, всі установи та організації, розташовані на території селища... Організований підвіз питної та технічної води для населення та військових частин смт Гончарівське", - зазначили у департаменті.

Нагадаємо, околиці Полтави без газу через пошкодження газопроводу.

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