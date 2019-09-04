Околиці Полтави без газу через пошкодження газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сім сіл під Полтавою залишилися без газу через пошкодження газопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"3 вересня аварійною бригадою ПАТ "Полтавагаз" проводилися ремонтні роботи з відновлення газопроводу високого тиску, що був пошкоджений 2 вересня поблизу села Мильці Полтавського району, внаслідок чого без газопостачання залишилося 7 сіл", - вказали в управлінні.
Роботи з відновлення газопостачання, як зазначається, будуть продовжені 4 вересня.
Нагадаємо, у червні дерево пошкодило газопровід на Прикарпатті.