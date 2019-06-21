Дерево пошкодило газопровід на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Дерево впало і пошкодило газопровід в одному з сіл Івано-Франківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту місцевої ОДА.
Інцидент стався напередодні ввечері у селі Копанки Калуського району.
"У результаті падіння дерева відбулось пошкодження вуличного газопроводу низького тиску діаметром 150 мм. Працівниками Калуського управління експлуатації газового господарства на пошкоджену ділянку (зварний шов) накладено бандаж, газопостачання населення не припинялось", - вказали в ОДА.
Рятувальники також розпиляли гілки сусіднього дерева, яке нахилившись в подальшому могло пошкодити поруч розміщений житловий будинок.
Нагадаємо, аварія з молоковозом залишила без газу три населені пункти.