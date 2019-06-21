Дерево повредило газопровод на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Дерево упало и повредило газопровод в одном из сел Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты местной ОГА.
Инцидент произошел накануне вечером в селе Копанки Калушского района.
"В результате падения дерева произошло повреждение уличного газопровода низкого давления диаметром 150 мм. Работниками Калушского управления эксплуатации газового хозяйства на поврежденный участок (сварной шов) наложен бандаж, газоснабжение населения не прекращалось", - указали в ОГА.
Спасатели также распилили ветви соседнего дерева, которое наклонившись в дальнейшем могло повредить рядом расположенный жилой дом.
Напомним, авария с молоковозом оставила без газа три населенных пункта.