Окраине Полтавы без газа из-за повреждения газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Семь сел под Полтавой остались без газа из-за повреждения газопровода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"3 сентября аварийной бригадой ПАО "Полтавагаз" проводились ремонтные работы по восстановлению газопровода высокого давления, который был поврежден 2 сентября вблизи села Мильцы Полтавского района, в результате чего без газоснабжения осталось 7 сел", - указали в управлении.
Работы по восстановлению газоснабжения, как отмечается, будут продолжены 4 сентября.
Напомним, в июне дерево повредило газопровод на Прикарпатье.