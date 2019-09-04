Окраине Полтавы без газа из-за повреждения газопровода

"3 сентября аварийной бригадой ПАО "Полтавагаз" проводились ремонтные работы по восстановлению газопровода высокого давления, который был поврежден 2 сентября вблизи села Мильцы Полтавского района, в результате чего без газоснабжения осталось 7 сел", - указали в управлении.

Работы по восстановлению газоснабжения, как отмечается, будут продолжены 4 сентября.

Напомним, в июне дерево повредило газопровод на Прикарпатье.