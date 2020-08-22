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У главы Тернопольской ОГА обнаружили COVID-19

Киев • УНН

 • 17159 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

У главы Тернопольской ОГА обнаружили COVID-19

"Друзья, только исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат... Я понимал, что постоянно нахожусь в зоне риска, но как глава области, не имел права непомочь, не выслушать, не решить. Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", - написал Владимир Труш.

Он отметил, что несмотря на работу местной власти по подготовке больниц к пандемии и образовательных учреждений к учебному году, из-за вспышки заболевания есть угроза для их работы.

"Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", - добавил Владимир Труш.

Напомним, в Тернопольской области в гериатрическом пансионате произошла вспышка COVID-19.

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