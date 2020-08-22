У голови Тернопільської ОДА виявили COVID-19

"Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат…Я розумів, що постійно перебуваю у зоні ризику, але як очільник області, не мав права недопомогти, не вислухати, не вирішити. Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик", - написав Володимир Труш.

Він зазначив, що попри роботу місцевої влади з підготовки лікарень до пандемії та освітніх закладів до навчального року, через спалах захворювання є загроза для їх роботи.

"Коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя", - додав Володимир Труш.

Нагадаємо, на Тернопільщині у геріатричному пансіонаті стався спалах COVID-19.