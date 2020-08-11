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На Тернопільщині в геріатричному пансіонаті спалах COVID-19

На Тернопільщині в геріатричному пансіонаті спалах COVID-19

Київ • УНН

 • 13291 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Петриківському геріатричному пансіонаті в Тернопільській області стався спалах COVID-19. Пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

“Петриківський обласний геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції. Таке рішення прийняли під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — йдеться в повідомленні.

За словами голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша, разом з підопічними у пансіонаті перебуватимуть і 25 працівників. Усі вони пройдуть ПЛР-тестування.

“Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані, проте його стан не пов’язаний з захворюванням на коронавірус. Пацієнта переведено на стаціонарне лікування. Інше рішення комісії стосувалося відкриття обласної університетської лікарні для надання допомоги хворим на COVID-19”, — сказав Труша.

Очільник області акцентував, що таке рішення ухвалено у зв’язку з нестабільною ситуацією із поширенням в області COVID-19 та збільшенням випадків госпіталізації хворих у тяжких станах.

Також начальник департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський поінформував, що геріатричний пансіонат забезпечений продуктами харчування й лікарськими препаратами у достатній кількості.

“Розмежовано хворих і здорових підопічних пансіонату. Також забезпечуємо персонал усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Окрім цього прийнято рішення про додаткове забезпечення захисними костюмами й масками”, — зазначив Боярський.

Окрім того, повідомляється, що станом на 11 серпня у Тернопільській області 142 особи перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 31 — у тяжкому стані. Також зареєстровано 173 особи з підозрою на COVID-19, з яких 3 — у важкому стані.

Нагадаємо, в Україні вже понад 83 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 158.

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