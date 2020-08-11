В Тернопольской области в гериатрическом пансионате вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Петриковском гериатрическом пансионате в Тернопольской области произошла вспышка COVID-19. Пансионат 14 дней будет находиться на изоляции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.
"Петриковский областной гериатрический пансионат 14 дней будет находиться на изоляции. Такое решение приняли во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
По словам председателя Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша, вместе с подопечными в пансионате находиться и 25 работников. Все они пройдут ПЦР-тестирование.
"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирусом. Пациент переведен на стационарное лечение. Другое решение комиссии касалось открытия областной университетской больницы для оказания помощи больным COVID-19", - сказал Труша.
Глава области акцентировал, что такое решение принято в связи с нестабильной ситуацией с распространением в области COVID-19 и увеличением случаев госпитализации больных в тяжелых состояниях.
Также начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве.
"Отделены друг от друга больные и здоровые подопечные пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", - отметил Боярский.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 11 августа в Тернопольской области 142 человека находятся на стационарном лечении, из них 31 - в тяжелом состоянии. Также зарегистрировано 173 человека с подозрением на COVID-19, из которых 3 - в тяжелом состоянии.
Напомним, в Украине уже более 83 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 1158.