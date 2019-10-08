У главы фракции "Слуга народа" родились двойняшки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии родились двойняшки. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.
"Что ни будни - это праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрий Разумков с Днем рождения! А David Braun (Давид Арахамия) с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!", - написала Юлия Мендель.
Добавим, что сейчас Юлия Мендель удалила поздравления, но в истории сообщений оно сохранилось.
Напомним, Арахамия не будет идти с должности главы фракции "Слуга народа".