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У голови фракції "Слуга народу" народилися двійнята

Київ • УНН

 • 29184 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії народилися двійнята. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця Президента України Юлія Мендель, передає УНН.

У голови фракції "Слуга народу" народилися двійнята

"Що не будень - то свято. З Днем юриста! Ясного розуму, неспростовних доказів і справедливого закону! Окремо Дмитро Разумков з Днем народження! А David Braun (Давид Арахамия) з народженням двійні! Тепер він - татусь аж шістьох!", - написала Юлія Мендель.

Додамо, що наразі Юлія Мендель видалила привітання, але в історії повідомлень воно збереглось.

Нагадаємо, Арахамія не буде йти з посади голови фракції "Слуга народу".

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