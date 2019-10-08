У голови фракції "Слуга народу" народилися двійнята
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії народилися двійнята. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця Президента України Юлія Мендель, передає УНН.
"Що не будень - то свято. З Днем юриста! Ясного розуму, неспростовних доказів і справедливого закону! Окремо Дмитро Разумков з Днем народження! А David Braun (Давид Арахамия) з народженням двійні! Тепер він - татусь аж шістьох!", - написала Юлія Мендель.
Додамо, що наразі Юлія Мендель видалила привітання, але в історії повідомлень воно збереглось.
Нагадаємо, Арахамія не буде йти з посади голови фракції "Слуга народу".