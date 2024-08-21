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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Гетманцева идея фикс уничтожить интернет в Украине - Южанина

У Гетманцева идея фикс уничтожить интернет в Украине - Южанина

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:37  •  7325 просмотра

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Глава налогового комитета ВР Гетманцев стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Южанина считает, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев мечтает оставить украинцев без интернета. Такое мнение высказала член налогового комитета Рады Нина Южанина, пишет УНН.

Вы сегодня с интернетом - так завтра НЕ будет его, потому что такая идея фикс председателя налогового комитета- он «взялся» за интернет-провайдеров

- написала Южанина в своем Telegram-канале.

Она напомнила, слова Гетманцева о том, что эта «отрасль довольно богата, а в условиях, когда из-за частых обесточивания она остается работать стабильно - она имеет дополнительные преимущества и, соответственно, рост выручки».

По словам Южаниной, идея фикс главы налогового комитета Рады - заставить провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения, чтобы не «дробились на ФОПов».

Южанина добавила, что налоговики не замедлили с трактовкой слов Гетманцева и 20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому, провайдеры не могут быть плательщиками единого налога.

Нардеп объяснила, что по логике налоговиков, поскольку услуга доступа к интернету предоставляется, то и оборудование в соответствии с Законом «Об электронных коммуникациях» обслуживается. Но прямого запрета интернет-провайдерам находиться на упрощенной системе налогообложения кодекс не содержит! Неудивительно, что на сайте КМУ зарегистрирована петиция «О недопущении отмены упрощенной системы налогообложения налогоплательщикам сферы электронных коммуникаций».

Как по мне, это еще одна сфера, которую может уничтожить этот человек. Потому что для него малый бизнес и ССО - враги. К сожалению, люди с таким мышлением сегодня ломают экономику страны

- подчеркнула Южанина.

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, Гетманцев решил объявить войну интернет-провайдерам, которые используют упрощенную систему налогообложения. По мнению нардепа, эти предприниматели платят слишком малый налог. В ответ Интернет ассоциация Украины призвала Президента Владимира Зеленского защитить их от произвола Гетманцева, который может подыгрывать иностранным игрокам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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