В Генштабе урегулируют вопрос о выезде военных-контрактников за пределы гарнизона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Юридическая служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины прорабатывает вопрос относительно урегулирования порядка выезда офицеров, прапорщиков (мичманов), военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за пределы гарнизонов по личным вопросам во внеслужебное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни, передает УНН со ссылкой на сообщение юридической службы ГШ ВСУ в Facebook.
В юрслужбе отметили, что статьей 216 Устава внутренней службы ВСУ предусмотрено, что выезд офицеров, прапорщиков (мичманов), военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за пределы гарнизона осуществляется с разрешения командира воинской части.
"Вместе с тем, в настоящее время механизм предоставления командиром разрешения на выезд офицеров, прапорщиков (мичманов), военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за пределы гарнизонов по личным вопросам во внеслужебное время, в выходные и нерабочие дни отсутствуют", - пояснили в ведомстве.
Поэтому, как отмечается в сообщении, юридическая служба Генштаба прорабатывает вопрос об урегулировании соответствующего порядка.
Как сообщал УНН, суд оштрафовал контрактника на передовой за разглашение информации в Facebook.