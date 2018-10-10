У Генштабі врегулюють питання щодо виїзду військових-контрактників за межі гарнізону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Юридична служба Генерального штабу Збройних сил України опрацьовує питання щодо врегулювання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні, передає УНН з посиланням на повідомлення юридичної служби ГШ ЗСУ у Facebook.
У юрслужбі зазначили, що статею 216 Статуту внутрішньої служби ЗСУ передбачено, що виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу командира військової частини.
“Разом з тим, на даний час механізм надання командиром дозволу на виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні відсутні”, — пояснили у відомстві.
Тому, як зазначається у повідомленні, юридична служба Генштабу опрацьовує питання щодо врегулювання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні.
Як повідомляв УНН, суд оштрафував контрактника на передовій за розголошення інформації у Facebook.