У Генштабі врегулюють питання щодо виїзду військових-контрактників за межі гарнізону

У юрслужбі зазначили, що статею 216 Статуту внутрішньої служби ЗСУ передбачено, що виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу командира військової частини.

“Разом з тим, на даний час механізм надання командиром дозволу на виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні відсутні”, — пояснили у відомстві.

Тому, як зазначається у повідомленні, юридична служба Генштабу опрацьовує питання щодо врегулювання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Як повідомляв УНН, суд оштрафував контрактника на передовій за розголошення інформації у Facebook.