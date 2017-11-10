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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9167 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63443 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71074 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73555 просмотра

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13:14 • 61080 просмотра

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В Генштабе рассказали об изменении подготовки войск связи

В Генштабе рассказали об изменении подготовки войск связи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Развитие системы связи Вооруженных Сил Украины и опыт применения воинских частей и подразделений в районе АТО требует изменений в программе подготовки специалистов войск связи. Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Рапко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"В частности, реализация потребности в высококвалифицированных специалистах в ИТ-отрасли для ВС Украины выполняется путем подготовки на специализированных курсах киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации, Полтавского военного колледжа и Объединенного учебно-тренировочного центра войск связи. Также от этих учебных заведений работают мобильные группы, которые выезжают для тренировки личного состава непосредственно в воинские части и подразделений ВС Украины ", - отметил генерал-майор Владимир Рапко.

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Также военный отметил, что значительную помощь Вооруженным Силам Украины по подготовке специалистов предоставляют Академия Cisco и Компьютерная академия ШАГ.

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Кроме этого, в Украине созданы два учебных центра Aselsan и Harris. Специалисты этих компаний проводят обучение как в учебных центрах, так и путем направления инструкторов непосредственно в подразделения. Также Украина принимает участие практически в каждом обучении стран-членов НАТО в области киберзащиты.

Напомним, все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan.

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