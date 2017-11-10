В Генштабе рассказали об изменении подготовки войск связи

"В частности, реализация потребности в высококвалифицированных специалистах в ИТ-отрасли для ВС Украины выполняется путем подготовки на специализированных курсах киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации, Полтавского военного колледжа и Объединенного учебно-тренировочного центра войск связи. Также от этих учебных заведений работают мобильные группы, которые выезжают для тренировки личного состава непосредственно в воинские части и подразделений ВС Украины ", - отметил генерал-майор Владимир Рапко.

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Также военный отметил, что значительную помощь Вооруженным Силам Украины по подготовке специалистов предоставляют Академия Cisco и Компьютерная академия ШАГ.

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Кроме этого, в Украине созданы два учебных центра Aselsan и Harris. Специалисты этих компаний проводят обучение как в учебных центрах, так и путем направления инструкторов непосредственно в подразделения. Также Украина принимает участие практически в каждом обучении стран-членов НАТО в области киберзащиты.

Напомним, все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan.