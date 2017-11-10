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У Генштабі розповіли про зміну підготовки військ зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Розвиток системи зв’язку Збройних Сил України та досвід застосування військових частин та підрозділів в районі АТО вимагає змін у програмі підготовки фахівців військ зв’язку. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Рапко, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЗСУ.

"Зокрема, реалізація потреби у висококваліфікованих спеціалістах у ІТ-галузі для ЗС України виконується шляхом підготовки на спеціалізованих курсах київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Полтавського військового коледжу та Об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку. Також від цих навчальних закладів працюють мобільні групи, що виїжджають для тренування особового складу безпосередньо до військових частин та підрозділів ЗС України", — зазначив генерал-майор Володимир Рапко.

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Також військовий зауважив, що значну допомогу Збройним Силам України щодо підготовки спеціалістів надають Академія Cisco та Комп’ютерна академія ШАГ.

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Окрім цього, в Україні створено два навчальних центра Aselsan та Harris. Спеціалісти цих компаній проводять навчання як у навчальних центрах, так і шляхом направлення інструкторів безпосередньо до підрозділів. Також Україна бере участь практично в кожному навчанні країн-членів НАТО в галузі кіберзахисту.

Нагадаємо, всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення радіостанціями Aselsan.

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