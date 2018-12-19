В Генштабе рассказали, когда резервистов распустят по домам

"В случае снижения угроз, относительно вторжения агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что в восемь учебных центров Вооруженных сил Украины направлено более трех тысяч военнообязанных из всех уголков нашей страны.

Подготовка осуществляется резервистами за 42 военно-учетными специальностями и более 120 различными специализациями (должностями).

Напомним, 3 декабря 2018 года в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.