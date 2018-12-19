У Генштабі розповіли, коли резервістів розпустять по домівках

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Резервісти першої черги, які здійснюють підготовку у навчальних центрах, поїдуть додому до різдвяних свят, якщо не буде загроз вторгнення агресора на територію України. Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у Facebook, передає УНН.