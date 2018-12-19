У Генштабі розповіли, коли резервістів розпустять по домівках
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Резервісти першої черги, які здійснюють підготовку у навчальних центрах, поїдуть додому до різдвяних свят, якщо не буде загроз вторгнення агресора на територію України. Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у Facebook, передає УНН.
"У разі зниження загроз, щодо вторгнення агресора на територію України, всі резервісти убудуть до різдвяних свят додому та зустрінуть їх у колі своїх сімей і рідних", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі поінформували, що до восьми навчальних центрів Збройних сил України направлено більше трьох тисяч військовозобов’язаних із всіх куточків нашої країни.
Підготовка здійснюється резервістів за 42 військово-обліковими спеціальностями та більше ніж 120 різними спеціалізаціями (посадами).
Нагадаємо, 3 грудня 2018 року в Україні розпочалися масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних у зв’язку з запровадженням воєнного стану.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.