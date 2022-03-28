В Геническе оккупанты задержали "слугу народа" Алексея Коновалова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Геническе Херсонской области российские оккупанты задержали депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует УНН.
Детали
"Сегодня около 10:00 часов Алексей Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении с. Геническая Горка — Геническ. На посту оккупантов, который возле разрушенного моста, состоялась проверка документов", — написал Соболевский.
По его словам, у российских военных есть списки "интересных им людей", в число которых вошел и Алексей Коновалов. Его задержали и перевезли в Высшее профессиональное училище №17 в Геническе. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее оккупанты не трогали.
Алексей Коновалов является директором КП "Коммунсервис" в селе Счастливцево. Он ответственен за функционирование нормальной жизнедеятельности общества и решение многих гуманитарных вопросов.
Соболевский добавил, что сейчас также уточняют информацию о похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.
Напомним
25 марта в Сновской городской общине Черниговской области российские оккупанты похитили семерых жителей, среди которых был и городской голова.