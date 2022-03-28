У Генічеську окупанти затримали "cлугу народу" Олексія Коновалова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Генічеську Херсонської області російські окупанти затримали депутата Генічеської ради від партії "Слуга народу" Олексія Коновалова. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує УНН.
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"Сьогодні близько 10:00 години Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у напрямку с. Генічеська Гірка — Генічеськ. На посту окупантів, що біля зруйнованого мосту, відбулася перевірка документів", — написав Соболевський.
За його словами, російські військові мають списки "цікавих їм осіб", до яких увійшов і Олексій Коновалов. Його затримали та перевезли до Вищого професійного училища №17 у Генічеську. Зв’язку із депутатом немає. Дружина залишилися на місці, її окупанти не чіпали.
Олексій Коновалов є директором КП "Комунсервіс" у селі Щасливцеве. Він відповідальний за функціонування нормальної життєдіяльності громади і розв’язання багатьох гуманітарних питань.
Соболевський додав, що наразі уточнюють інформацію щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.
Нагадаємо
25 березня на Чернігівщині у Сновській міській громаді російські окупанти викрали сімох жителів, серед яких був і міський голова.