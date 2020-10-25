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В Геническе и на Арабатской стрелке развернули сеть туристических веб-камер

В Геническе и на Арабатской стрелке развернули сеть туристических веб-камер

Киев  •  УНН

 • 21499 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В курортном Геническе Херсонской области заработали сразу 8 новых онлайн веб-камер. Теперь каждый желающий сможет совершить виртуальную экскурсию в реальном времени по пляжам и достопримечательностям курорта.

Геническ вместе с Арабатской Стрелкой на сегодняшний день яаляются одними из наболее востребованных в Украине курортных регионов. При этом в популярности он до сих пор уступает соседней Кирилловке, которую, согласно статистическим данным ежегодно посещает большее количество отдыхающих. И дело здесь не столько в уровне развития туристической инфраструктуры, сколько в информационной доступности. Так, к примеру, в Кирилловке на сегодняшний день насчитывается порядка 50 веб-камер, в Геническе же до недавнего времени работала всего одна.

Исправлять ситуацию взялся известный онлайн медиа-проект “Кирилловка.Укр”, который уже не первый год успешно занимается популяризацией одноименного курорта и других морских рекреаций в Украине. Его силами были установлены вышеупомянутые веб-камеры в Кирилловке, около 20 камер в Бердянске, а также камеры на острове Бирючий, в Железном Порту, Приморске, Грибовке, Лазурном и на многих других курортах.

Теперь же в поле-зрения проекта попали пляжи и популярные места в Геническе, в которых летом концентрируется наибольшее количество отдыхающих. Так, 2 новые веб-камеры транслируют вид на центральный пляж, еще 2 установлены на “диком” пляже, причем в объектив одной из них попадает Генический береговой маяк — одна из местных достопримечательностей. Кроме того, 3 веб-камеры ведут видеовещание с видом на разные городские локации: лестницу к центральному пляжу, Аллею Сказок с фигурами сказочных и мультипликационных героев и супермаркет АТБ.

Идею установки веб-камер поддержали местные власти в лице головы сельского совета Счастливцево Виктора Плохушко. Также содействие оказали мини-пекарня Франс.уа и интернет провайдер М-Нет.

Просмотр новых веб-камер Геническа доступен на сайте “Арабатка.UA”, созданном и недавно запущенном редакцией “Кирилловка.Укр”. Там же можно увидеть более 20 других камер, установленных в разных районах Арабатской Стрелки — в Генгорке, Счастливцево, Стрелковом — с видом на акваторию моря, пляжи, развлекательные объекты, торговые зоны, Розовое озеро, мосты на косу и Генический морской порт. В ближайшем будущем часть новых веб-камер будет доступна и на брендовом сайте курортов Азовского моря — Azov.UA.

Все камеры, за исключением одной в Стрелковом, работают круглогодично, в высоком разрешении и с передачей звука, что позволяет не только наблюдать за погодой и всем происходящим, но при желании слушать звуки моря и крики чаек.

В дальнейшем редакцией сайта планируется запуск новых точек трансляции, в частности на удаленных участках Арабатской Стрелки и на горячих источниках.

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