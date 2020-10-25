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У Генічеську і на Арабатській Стрілці розгорнули мережу туристичних веб-камер

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У курортному Генічеську Херсонської області запрацювали відразу 8 нових онлайн веб-камер. Тепер кожен бажаючий зможе зробити віртуальну екскурсію в реальному часі по пляжам і цікавим місцям курорту.

Генічеськ разом з Арабатською Стрілкою на сьогоднішній день є одними із найбільш затребуваних в Україні курортних регіонів. При цьому в популярності він до сих пір поступається сусідній Кирилівці, яку, згідно зі статистичними даними, щорічно відвідує більша кількість відпочивальників. І справа тут не стільки в рівні розвитку туристичної інфраструктури, скільки в інформаційній доступності. Так, наприклад, в Кирилівці зараз налічується близько 50 веб-камер, в Генічеську ж до недавнього часу працювала всього одна.

Виправляти ситуацію взявся відомий онлайн медіа-проєкт “Кирилівка.Укр”, який вже не перший рік успішно займається популяризацією однойменного курорту і інших морських рекреацій в Україні. Його силами були встановлені вищезазначені веб-камери в Кирилівці, близько 20 камер в Бердянську, а також камери на острові Бірючий, в Залізному Порту, Приморську, Грибівці, Лазурному і на багатьох інших курортах.

Тепер же в поле зору проєкту потрапили пляжі і популярні місця в Генічеську, в яких влітку концентрується найбільша кількість відпочивальників. Так, 2 нові веб-камери транслюють вид на центральний пляж, ще 2 встановлені на “дикому” пляжі, причому в об’єктив однією з них потрапляє Генічеський берегової маяк — одна з місцевих визначних пам’яток. Крім того, 3 веб-камери ведуть відеотрансляцію з видом на різні міські локації: сходи до центрального пляжу, Алею Казок з фігурами казкових і мультиплікаційних героїв і супермаркет АТБ.

Ідею установки веб-камер підтримала місцева влада в особі голови Щасливцевської сільської ради Віктора Плохушко. Також реалізації задуму посприяли міні-пекарня Франс.уа та інтернет провайдер М-Нет.

Перегляд нових веб-камер Генічеська доступний на сайті “Арабатка.UA”, створеному і недавно запущеному редакцією “Кирилівка.Укр”. Там же можна побачити понад 20 інших камер, встановлених в різних районах Арабатської Стрілки — в Генгорці, Щасливцевому, Стрілковому — з видом на акваторію моря, пляжі, розважальні об’єкти, торгові зони, Рожеве озеро, мости на косу і Генічеський морський порт.

В найближчому майбутньому частина нових веб-камер буде доступна і на брендовому сайті курортів Азовського моря — Azov.UA.

Всі камери, за винятком однієї в Стрілковому, працюють цілий рік, з високою роздільною здатністю і з передачею звуку, що дозволяє не тільки спостерігати за погодою і всім тим, що відбувається, але при бажанні слухати звуки моря і крики чайок.

Надалі редакцією сайту планується запуск нових точок трансляції, зокрема на віддалених ділянках Арабатської Стрілки і на гарячих джерелах.

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