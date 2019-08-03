В Гамбурге изъяли крупнейшую в Германии партию кокаина на миллиард евро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Гамбургская таможня изъяла 4,5 тонны кокаина, является крупнейшей партией, конфискованной в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Гамбурга.
"Таможня в Гамбурге обнаружила на контейнерном судне 4,5 тонны кокаина - самую большую изъятую в Германии партию", - говорится в сообщении.
Две недели назад работники главного таможенного офиса в Гамбурге обратили внимание на подозрительный контейнер из Монтевидео, предназначенный для Антверпена. Когда таможенники открыли контейнер, согласно документам загруженного соей, они обнаружили 211 спортивных сумок, в которых, как потом выяснилось, было более 4200 пачек прессованного кокаина.
Стоимость конфискованного оценивается почти в миллиард евро.
Начато расследование.
Напомним, гражданин Германии, который пытался ввезти в Украину более 1 кг кокаина, предстал перед судом.