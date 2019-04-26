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Громадянин Німеччини, який намагався ввезти в Україну понад 1 кг кокаїну, постав перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Київська місцева прокуратура №7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно громадянина Німеччини, якого в березні затримали в межах митного пункту пропуску "Ягодин" Волинської області з 1 кг кокаїну. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. 

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 61-річний громадянин Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою особою, мав намір незаконно ввезти на територію України з країни Європейського Союзу, з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб кокаїн з метою подальшого збуту. Наркотичні засоби були знайдені під оббивкою заднього сидіння автомобіля іноземця.

На даний час слідство у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт відносно нього за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України скеровано до суду.

За вчинене іноземцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили морський канал контрабанди кокаїну

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