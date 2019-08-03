У Гамбургу вилучили найбільшу у Німеччині партію кокаїну на мільярд євро

"Митниця в Гамбурзі виявила на контейнерному судні 4,5 тонни кокаїну – це найбільша вилучена в Німеччині партія", - йдеться у повідомленні.

Два тижні тому працівники головного митного офісу в Гамбурзі звернули увагу на підозрілий контейнер з Монтевідео, призначений для Антверпена. Коли митники відкрили контейнер, згідно з документами завантажений соєю, вони виявили 211 спортивних сумок, у яких, як потім з'ясувалося, було понад 4200 пачок пресованого кокаїну.

Вартість конфіскованого оцінюється майже в 1 мільярд євро.

Розпочато розслідування.

Нагадаємо, громадянин Німеччини, який намагався ввезти в Україну понад 1 кг кокаїну, постав перед судом.