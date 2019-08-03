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У Гамбургу вилучили найбільшу у Німеччині партію кокаїну на мільярд євро

У Гамбургу вилучили найбільшу у Німеччині партію кокаїну на мільярд євро

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Гамбурзька митниця вилучила 4,5 тонни кокаїну, що є найбільшою партією, конфіскованою в Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Гамбургу.

"Митниця в Гамбурзі виявила на контейнерному судні 4,5 тонни кокаїну – це найбільша вилучена в Німеччині партія", - йдеться у повідомленні.

Два тижні тому працівники головного митного офісу в Гамбурзі звернули увагу на підозрілий контейнер з Монтевідео, призначений для Антверпена. Коли митники відкрили контейнер, згідно з документами завантажений соєю, вони виявили 211 спортивних сумок, у яких, як потім з'ясувалося, було понад 4200 пачок пресованого кокаїну.

Вартість конфіскованого оцінюється майже в 1 мільярд євро.

Розпочато розслідування.

Нагадаємо, громадянин Німеччини, який намагався ввезти в Україну понад 1 кг кокаїну, постав перед судом.

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