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В G7 указали Украине на три приоритета для судебной и антикоррупционной реформ

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Послы стран "Группы семи" указали Украине на три приоритета для судебной и антикоррупционной реформ, в частности – это институциональная независимость и развитие способности САП и НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные 9 июня рекомендации.

В G7 указали Украине на три приоритета для судебной и антикоррупционной реформ

Детали

В рекомендациях указано, что трем приоритетам Украине стоит уделить внимание до 30 сентября 2023 года.

В G7 отмечают, что этими приоритетами являются: восстановление системы декларирования имущества и отчетов о финансировании политических партий, институциональная независимость и развитие способности САП и НАБУ и отбор судей Конституционного Суда.

Первый приоритет

· восстановление обязанности государственных служащих (кроме мобилизованных и непосредственно привлеченных к боевым действиям) подавать и обнародовать свои декларации об имущественном состоянии и доходах во время военного положения;

· возобновить проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) деклараций об имущественном состоянии и доходах; обеспечить публичный доступ к декларациям об активах с соответствующим редактированием положений о безопасности;

· восстановить требования по отчетности финансирования политических партий с соответствующим редактированием положений о безопасности.

Второй приоритет

· Принять новые законодательные акты, направленные на совершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП, усилить способность регулировать ее организационную деятельность, в частности бюджетную и штатную, а также создать механизмы дисциплинарной ответственности и подотчетности руководства САП путем введения отдельной дисциплинарной комиссии и независимой ревизионной комиссии, согласования функций руководителя и и.о.

· Усилить институциональную независимость и способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе путем совершенствования законодательной и нормативной базы путем увеличения штатной численности и обеспечения надлежащего финансирования, обеспечения возможностей независимого прослушивания телефонных разговоров и создания института судебной экспертизы при НАБУ.

Третий приоритет

· Принять и внедрить законодательство по прозрачному отбору судей Конституционного Суда Украины на меритократической основе, включая процесс предварительного отбора на основе оценки добропорядочности и профессионализма кандидатов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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