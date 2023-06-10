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У G7 вказали Україні на три пріоритети для судової та антикорупційної реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Посли країн "Групи семи" вказали Україні на три пріоритети для судової та антикорупційної реформ, зокрема – це інституційна незалежність та розбудова спроможності САП та НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені 9 червня рекомендації.

У G7 вказали Україні на три пріоритети для судової та антикорупційної реформ

Деталі

У рекомендаціях вказано, що трьом пріоритетам Україні варто приділити увагу до 30 вересня 2023 року.

У G7 зазначають, що цими пріоритетами є: відновлення системи декларування майна та звітів про фінансування політичних партій, інституційна незалежність та розбудова спроможності САП та НАБУ та добір суддів Конституційного Суду.

Перший пріоритет

· відновлення обов’язку державних службовців (крім мобілізованих і безпосередньо залучених до бойових дій) подавати та оприлюднювати свої декларації про майновий стан і доходи під час воєнного стану;

· відновити перевірку Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій про майновий стан і доходи; забезпечити публічний доступ до декларацій про активи з відповідними редагуванням положень про безпеку;

· відновити вимоги щодо звітності фінансування політичних партій із відповідним редагуванням положень про безпеку.

Другий пріоритет

· Прийняти нові законодавчі акти спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП, посилити спроможність регулювати її організаційну діяльність, зокрема бюджетну та штатну, а також створити механізми дисциплінарної відповідальності та підзвітності керівництва САП шляхом запровадження окремої дисциплінарної комісії та незалежної ревізійної комісії, узгодження функцій керівника та в.о.

· Посилити інституційну незалежність і спроможність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у тому числі шляхом вдосконалення законодавчої та нормативної бази шляхом збільшення штатної чисельності та забезпечення належного фінансування, забезпечення можливостей незалежного прослуховування телефонних розмов і створення інституту судової експертизи при НАБУ.

Третій пріоритет

· Прийняти та запровадити законодавство щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професіоналізму кандидатів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посли G7 привітали призначення нових членів ВККС: очікують запуску прозорого відбору суддів

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