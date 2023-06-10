У G7 вказали Україні на три пріоритети для судової та антикорупційної реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Посли країн "Групи семи" вказали Україні на три пріоритети для судової та антикорупційної реформ, зокрема – це інституційна незалежність та розбудова спроможності САП та НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені 9 червня рекомендації.
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У рекомендаціях вказано, що трьом пріоритетам Україні варто приділити увагу до 30 вересня 2023 року.
У G7 зазначають, що цими пріоритетами є: відновлення системи декларування майна та звітів про фінансування політичних партій, інституційна незалежність та розбудова спроможності САП та НАБУ та добір суддів Конституційного Суду.
Перший пріоритет
· відновлення обов’язку державних службовців (крім мобілізованих і безпосередньо залучених до бойових дій) подавати та оприлюднювати свої декларації про майновий стан і доходи під час воєнного стану;
· відновити перевірку Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій про майновий стан і доходи; забезпечити публічний доступ до декларацій про активи з відповідними редагуванням положень про безпеку;
· відновити вимоги щодо звітності фінансування політичних партій із відповідним редагуванням положень про безпеку.
Другий пріоритет
· Прийняти нові законодавчі акти спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП, посилити спроможність регулювати її організаційну діяльність, зокрема бюджетну та штатну, а також створити механізми дисциплінарної відповідальності та підзвітності керівництва САП шляхом запровадження окремої дисциплінарної комісії та незалежної ревізійної комісії, узгодження функцій керівника та в.о.
· Посилити інституційну незалежність і спроможність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у тому числі шляхом вдосконалення законодавчої та нормативної бази шляхом збільшення штатної чисельності та забезпечення належного фінансування, забезпечення можливостей незалежного прослуховування телефонних розмов і створення інституту судової експертизи при НАБУ.
Третій пріоритет
· Прийняти та запровадити законодавство щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професіоналізму кандидатів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
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