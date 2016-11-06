В ФРГ хотят связать выход на пенсию с продолжительностью жизни

Согласно предложению блока ХДС / ХСС, возраст выхода на пенсию по старости будет автоматически повышаться на полгода с каждым добавленным годом предполагаемой средней продолжительности жизни. Сейчас пенсионный возраст в Германии находится на отметке 65 лет и 5 месяцев, согласно текущему законодательству к 2029 году он должен увеличиться до 67 лет. После этого срока существующий механизм повышения пенсионного возраста перестанет действовать.

"Разработчики предложения ХДС / ХСС рассчитывают на побочный экономический эффект - в случае увеличения общего трудового стажа должно замедлиться падение уровня пенсий. Установленный законом пенсионного уровень является одним из главных предметов спора участников "большой коалиции", - отмечает издание.