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15 марта, 19:03 • 115176 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166539 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137930 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130385 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112775 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В ФРГ хотят связать выход на пенсию с продолжительностью жизни

В ФРГ хотят связать выход на пенсию с продолжительностью жизни

Киев • УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На переговорах о пенсионной реформе между участниками правящей в ФРГ "большой коалиции" блок партий ХДС / ХСС намерен предложить привести пенсионный возраст в зависимость от предполагаемой продолжительности жизни, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Согласно предложению блока ХДС / ХСС, возраст выхода на пенсию по старости будет автоматически повышаться на полгода с каждым добавленным годом предполагаемой средней продолжительности жизни. Сейчас пенсионный возраст в Германии находится на отметке 65 лет и 5 месяцев, согласно текущему законодательству к 2029 году он должен увеличиться до 67 лет. После этого срока существующий механизм повышения пенсионного возраста перестанет действовать.

"Разработчики предложения ХДС / ХСС рассчитывают на побочный экономический эффект - в случае увеличения общего трудового стажа должно замедлиться падение уровня пенсий. Установленный законом пенсионного уровень является одним из главных предметов спора участников "большой коалиции", - отмечает издание.

 

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