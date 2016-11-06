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У ФРН хочуть пов'язати вихід на пенсію з тривалістю життя

У ФРН хочуть пов'язати вихід на пенсію з тривалістю життя

Київ • УНН

 • 10015 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. На переговорах про пенсійну реформу між учасниками правлячої у ФРН “великої коаліції” блок партій ХДС/ХСС має намір запропонувати привести пенсійний вік в залежність від передбачуваної тривалості життя, передає УНН з посиланням на Der Spiegel .

Згідно з пропозицією блоку ХДС/ХСС, вік виходу на пенсію через старість буде автоматично підвищуватися на півроку з кожним доданим роком передбачуваної середньої тривалості життя. Зараз пенсійний вік в Німеччині знаходиться на позначці 65 років і 5 місяців, за поточним законодавством до 2029 року він повинен збільшитися до 67 років. Після цього терміну існуючий механізм підвищення пенсійного віку перестане діяти.

“Розробники пропозиції ХДС/ХСС розраховують на побічний економічний ефект — у разі збільшення загального трудового стажу має сповільнитися падіння рівня пенсій. Встановлений законом пенсійного рівень є одним з головних предметів спору учасників „великої коаліції“”, — зазначає видання.

 

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