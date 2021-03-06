Во Франции снова беспорядки: под Лионом сожгли десятки авто, пострадал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Погромы начались в пятницу вечером, 5 марта, в городе Рилльё-ла-Пап под Лионом. Десятки молодых людей жгли машины и громили автобусные остановки. Все дороги, ведущие в эпицентр беспорядков, были заблокированы пожарами. Всего, по данным полиции, было уничтожено 13 автомобилей и два автобуса. Об этом сообщает leprogres, пишет УНН.
Детали
Правоохранители оперативно оцепили район. Погромы удалось прекратить и восстановить порядок.
По словам мэра города Александра Винсендана, полиция уже задержала шесть человек (в том числе 4 несовершеннолетних) и продолжает поиски других участников беспорядков. Силовики сообщили об одном раненом полицейском.
Как заявил мэр, несколько месяцев в городе было относительное затишье. Однако, проведение силовиками операции по борьбе с наркоторговлей в сочетании с несколькими обысками разозлила местный криминалитет и вызвала гнев.
Днем ранее, 4 марта, беспорядки произошли в одном из районов Лиона. На этот раз погромщики, часть из которых несовершеннолетние, вступившие в уличные бои с полицией, сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. Конфликт завершился арестом 12 молодых людей, 9 из которых вскоре отпустили.
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По мнению полиции, поводом для беспорядков стала авария, в которой сильно пострадал 13-летний подросток, который катался на мотороллере без шлема. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.