У Франції знову заворушення: під Ліоном спалили десятки авто, постраждав поліцейський

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Правоохоронці оперативно оточили район. Погроми вдалося припинити і відновити порядок.

За словами мера міста Александра Вінсендана, поліція вже затримала 6 людей (у тому числі 4 неповнолітніх) і продовжує пошуки інших учасників заворушень. Силовики повідомили про одного пораненого поліцейського.

Як заявив мер, декілька місяців в місті було відносне затишшя. Однак, проведення силовиками операції з боротьби з наркоторгівлею в поєднанні з декількома обшуками розлютила місцевий криміналітет і викликала гнів.

Днем раніше, 4 березня, заворушення сталися в одному з районів Ліона. На цей раз погромники, частина з яких неповнолітні, вступили у вуличні бої з поліцією, а також спалили шість автомобілів і два мотоцикли. Конфлікт завершився арештом 12 молодих людей, 9 з яких невдовзі відпустили.

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На думку поліції, приводом до заворушень стала аварія, у якій сильно постраждав 13-річний підліток, який катався на моторолері без шолома. Його госпіталізували у важкому стані.