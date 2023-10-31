Во Франции женщина в чадре угрожала "взорвать себя": полиция открыла огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Франции полиция применила огонь при попытке нейтрализовать женщину в чадре, которая якобы угрожала "взорвать себя" на станции парижского метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французскую телевизионную сеть новостей.
Детали
Согласно информации французской прессы, 31 октября утром полиция открыла огонь при попытке предотвратить действия женщины в чадре, которая угрожала террором на станции метро "Библиотека Франсуа Миттерана" в Париже.
Об опасной особе в полицию сообщили несколько пользователей транспорта. Прибыли правоохранители, людей со станции эвакуировали.
Но полностью замаскированная женщина не подчинялась приказам полиции и угрожала "взорвать себя", сообщили изданию le Journal de Saône-et-Loire источники в прокуратуре и полиции.
Опасаясь за свою безопасность, полиция открыла огонь, - женщина получила ранение в живот, далее уже была эвакуирована.
В настоящее время ее жизнь находится под угрозой, указывает прокуратура Парижа.
По этому делу начато два расследования. Одно из них поручено Парижской судебной полиции относительно "угроз смерти и запугивания государственного служащего".
Другое поручено Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN), поскольку касается случая, когда правоохранитель применяет свое огнестрельное оружие.
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