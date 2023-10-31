У Франції жінка в чадрі погрожувала "підірвати себе": поліція відкрила вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Франції поліція застосувала вогонь при спробі нейтралізувати жінку у чадрі, яка нібито погрожувала "підірвати себе" на станції паризького метрополітену. Про це повідомляє УНН із посиланням на французьку телевізійну мережу новин.
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Згідно з інформацією французької преси, 31 жовтня вранці поліція відкрила вогонь при спробі запобігти діям жінки в чадрі, яка погрожувала терором на станції метро "Бібліотека Франсуа Міттерана" в Парижі.
Про небезпечну особу у поліцію повідомили кілька користувачів транспорту. Прибули правоохоронці, людей зі станції евакуювали.
Але повністю замаскована жінка не підкорялася наказам поліції та погрожувала "підірвати себе", повідомили виданню le Journal de Saône-et-Loire джерела в прокуратурі та поліції.
Побоюючись за свою безпеку, поліція відкрила вогонь, - жінка отримала поранення в живіт, далі вже була евакуйована.
Наразі її життя знаходиться під загрозою, вказує прокуратура Парижа.
У цій справі розпочато два розслідування. Одне з них доручено Паризькій судовій поліції щодо "погроз смерті та залякування державного службовця".
Інше доручено Генеральній інспекції національної поліції (IGPN), оскільки стосується випадку, коли правоохоронець застосовує свою вогнепальну зброю.
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