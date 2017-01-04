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Во Франции собираются убить более миллиона уток, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа

Во Франции собираются убить более миллиона уток, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа

Киев • УНН

 • 8874 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Власть Франции распорядилась о массовом забое уток и гусей на юго-западе страны, чтобы предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что профилактические меры применят к птицам в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи с 5 по 20 января. Отмечается, что будут уничтожены утки, находящиеся на свободном выгуле.

Министерство сообщает, что с начала декабря в хозяйствах страны было зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Преимущественно вспышки заболевания происходили на юго-западе страны.

Агентство Reuters со ссылкой на производителей фуа-гра в регионе сообщает, что в регионе до 20 января будут уничтожены 1,3 миллиона уток из общего поголовья, насчитывающего 18 млн птиц.

Как сообщал УНН, более полумиллиона птиц уничтожено в Японии из-за птичьего гриппа.

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