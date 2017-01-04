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У Франції збираються вбити понад мільйон качок, щоб запобігти поширенню пташиного грипу

У Франції збираються вбити понад мільйон качок, щоб запобігти поширенню пташиного грипу

Київ • УНН

 • 8876 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Влада Франції розпорядилися про масовий забій качок і гусей на південному заході країни, щоб запобігти загрозі поширення пташиного грипу. Про це повідомило міністерство сільського господарства, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Зазначається, що профілактичні заходи будуть прийняті до птахів в департаментах Жер, Ланди та Верхні Піренеї з 5 по 20 січня. Відзначається, що будуть знищені качки, що знаходяться на вільному вигулі.

Міністерство повідомляє, що з початку грудня в господарствах країни було зафіксовано 89 осередків високопатогенного пташиного грипу H5N8. Переважно спалахи захворювання відбувалися на південному заході країни.

Агентство Reuters з посиланням на виробників фуа-гра в регіоні повідомляє, що в регіоні до 20 січня будуть знищені 1,3 мільйона качок із загального поголів'я, що нараховує 18 мільйонів птахів.

Як повідомляв УНН, більше півмільйона птахів знищено в Японії через пташиний грип.

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