Над Европой прошло радиоактивное облако, вероятно, из России или Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Над странами Европы в последнюю неделю сентября прошло радиоактивно загрязненное облако, которое могло сформироваться в результате выброса радионуклидов на территории России или Казахстана. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил Французский институт ядерной безопасности IRSN со ссылкой на результаты измерений радиоактивного фона, проведенные исследовательскими институтами нескольких других стран, передает УНН со ссылкой DW.
Радиоактивное облако, которое заметили над странами Европы, могло возникнуть из-за утечки рутения-106 на территории России или Казахстана, сообщили французские исследователи.
Исследователи зафиксировали в воздухе высокий уровень рутения-106 - радионуклида, который образуется в результате распада атомов в ядерном реакторе. Рутений-106 не возникает естественным путем.
"Результаты измерений из европейских станций, переданы в институт, начиная с третьего октября, подтвердили наличие рутения-106 в атмосфере большинства европейских стран", - сообщили в IRSN.
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Возникновение радиоактивного облака с содержанием этого радиоактивного вещества не имело негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду в Европе, утверждают французские исследователи. В то же время, если бы такой инцидент произошел во Франции, это заставило бы власти эвакуировать людей в радиусе нескольких километров от места выброса, отметили в институте. В IRSN считают, что инцидент мог случиться на атомной электростанции или в центре радиоактивной медицины в зоне южнее Уральских гор, то есть на территории России или Казахстана.
Сообщается, что Россия отрицает, что утечка могла произойти на ее территории, сообщили в IRSN. В российском министерстве чрезвычайных ситуаций и в посольстве Казахстана в Москве не было возможности получить оперативные комментарии на эту тему.