Над Европой прошло радиоактивное облако, вероятно, из России или Казахстана

Радиоактивное облако, которое заметили над странами Европы, могло возникнуть из-за утечки рутения-106 на территории России или Казахстана, сообщили французские исследователи.

Исследователи зафиксировали в воздухе высокий уровень рутения-106 - радионуклида, который образуется в результате распада атомов в ядерном реакторе. Рутений-106 не возникает естественным путем.

"Результаты измерений из европейских станций, переданы в институт, начиная с третьего октября, подтвердили наличие рутения-106 в атмосфере большинства европейских стран", - сообщили в IRSN.

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Возникновение радиоактивного облака с содержанием этого радиоактивного вещества не имело негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду в Европе, утверждают французские исследователи. В то же время, если бы такой инцидент произошел во Франции, это заставило бы власти эвакуировать людей в радиусе нескольких километров от места выброса, отметили в институте. В IRSN считают, что инцидент мог случиться на атомной электростанции или в центре радиоактивной медицины в зоне южнее Уральских гор, то есть на территории России или Казахстана.

Сообщается, что Россия отрицает, что утечка могла произойти на ее территории, сообщили в IRSN. В российском министерстве чрезвычайных ситуаций и в посольстве Казахстана в Москве не было возможности получить оперативные комментарии на эту тему.