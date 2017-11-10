Над Європою пройшла радіоактивна хмара, ймовірно, з Росії або Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Над країнами Європи в останній тиждень вересня пройшла радіоактивно забруднена хмара, яка могла сформуватися внаслідок викиду радіонуклідів на території Росії або Казахстану. Про це в четвер, 9 листопада, повідомив Французький інститут ядерної безпеки IRSN із посиланням на результати вимірювань радіоактивного фону, проведені дослідницькими інституціями кількох інших країн, передає УНН з посиланням DW.
Радіоактивна хмара, яку помітили над країнами Європи, могла виникнути через витік рутенію-106 на території Росії або Казахстану, повідомили французькі дослідники.
Дослідники зафіксували в повітрі високий рівень рутенію-106 - радіонукліду, який утворюється в результаті розпаду атомів у ядерному реакторі. Рутеній-106 не виникає природним шляхом.
"Результати вимірювань із європейських станцій, передані до інституту, починаючи з третього жовтня, підтвердили наявність рутенію-106 в атмосфері більшості європейських країн", - повідомили в IRSN.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В столиці Індії оголошена надзвичайна ситуація через смог
Виникнення радіоактивної хмари з вмістом цієї радіоактивної речовини не мало негативного впливу на здоров'я людей і довкілля в Європі, стверджують французькі дослідники. Водночас, якби такий інцидент трапився у Франції, це змусило би владу евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, зауважили в інституті. В IRSN вважають, що інцидент міг трапитися на атомній електростанції або в центрі радіоактивної медицини в зоні на південь від Уральських гір, тобто на території Росії або Казахстану.
Повідомляється, що Росія заперечує, що витік міг статися на її території, повідомили в IRSN. У російському міністерстві надзвичайних ситуацій та в посольстві Казахстану в Москві не було змоги отримати оперативні коментарі на цю тему.