Над Європою пройшла радіоактивна хмара, ймовірно, з Росії або Казахстану

Радіоактивна хмара, яку помітили над країнами Європи, могла виникнути через витік рутенію-106 на території Росії або Казахстану, повідомили французькі дослідники.

Дослідники зафіксували в повітрі високий рівень рутенію-106 - радіонукліду, який утворюється в результаті розпаду атомів у ядерному реакторі. Рутеній-106 не виникає природним шляхом.

"Результати вимірювань із європейських станцій, передані до інституту, починаючи з третього жовтня, підтвердили наявність рутенію-106 в атмосфері більшості європейських країн", - повідомили в IRSN.

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Виникнення радіоактивної хмари з вмістом цієї радіоактивної речовини не мало негативного впливу на здоров'я людей і довкілля в Європі, стверджують французькі дослідники. Водночас, якби такий інцидент трапився у Франції, це змусило би владу евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, зауважили в інституті. В IRSN вважають, що інцидент міг трапитися на атомній електростанції або в центрі радіоактивної медицини в зоні на південь від Уральських гір, тобто на території Росії або Казахстану.

Повідомляється, що Росія заперечує, що витік міг статися на її території, повідомили в IRSN. У російському міністерстві надзвичайних ситуацій та в посольстві Казахстану в Москві не було змоги отримати оперативні коментарі на цю тему.