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Выборы во Франции: после оглашения результатов первого тура прошли акции протестов

Киев • УНН

 • 255258 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Ренне после оглашения результатов первого тура президентских выборов в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французские СМИ.

Выборы во Франции: после оглашения результатов первого тура прошли акции протестов

Детали

Французский лидер Эммануэль Макрон и соперница Марин Ле Пен прошли квалификацию в воскресенье, что обещает стать вторым туром президентских выборов, который состоится 24 апреля, противопоставив проевропейского экономического либерала против ультраправого националиста.

Министр трансформации Амели де Моншален, которая поддерживает Эммануэля Макрона, раскритиковала в эфире Cnews кандидатуру Марин Ле Пен, назвав ее "кандидатом несправедливости".

Инциденты вспыхнули в это воскресенье вечером в центре Ренна, где на оглашение результатов первого тура президентских выборов собралось несколько сотен человек.

Barricade en cours à Rennes. Les forces de l'ordre dont au bout de la rue pic.twitter.com/L2nqzujK4j

— France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 10, 2022

Ещё в другом городе Франции проходят акции протестов. Один из лозунгов " Президент Меленшон! Руссель в помойке!"

« Melenchon président ! Roussel à la poubelle » les soutiens de @JLMelenchon en colère contre le candidat de gauche @Fabien_Roussel. #presidentielles2022 pic.twitter.com/bSvkbDQkSC

— Florian Poitout (@FlorianPoitout) April 10, 2022

Добавим

Около 48,7 миллионов избирателей были вызваны на избирательные участки в первом туре в воскресенье. К 17:00 проголосовали 65 процентов зарегистрированных избирателей, что на 4,4 балла меньше, чем на прошлых выборах 2017 года.

Напомним

Жан-Люк Меланшон, третий по итогам первого тура французских выборов на пост президента, призвал поклонников во втором туре не отдавать голоса за кандидата от ультраправых Марин Ле Пен.

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