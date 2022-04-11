Вибори у Франції: після оголошення результатів першого туру відбулися акції протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кілька сотень людей вийшли на демонстрацію в Ренні після оголошення результатів першого туру президентських виборів у неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на французькі ЗМІ.
Деталі
Французький лідер Еммануель Макрон і суперниця Марін Ле Пен пройшли кваліфікацію в неділю, що обіцяє стати другим туром президентських виборів, який відбудеться 24 квітня, протиставивши проєвропейського економічного ліберала проти ультраправого націоналіста.
Міністр трансформації Амелі де Моншален, яка підтримує Еммануеля Макрона, розкритикувала в ефірі Cnews кандидатуру Марін Ле Пен, назвавши її "кандидатом несправедливості".
Інциденти спалахнули цієї неділі ввечері в центрі Ренна, де на оголошення результатів першого туру президентських виборів зібралося кілька сотень людей.
Barricade en cours à Rennes. Les forces de l'ordre dont au bout de la rue pic.twitter.com/L2nqzujK4j— France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 10, 2022
Ще в одному із міст Франції проходять акції-протестів. Один із гаслів "Президент Меленшон! Руссель у смітнику!"
« Melenchon président ! Roussel à la poubelle » les soutiens de @JLMelenchon en colère contre le candidat de gauche @Fabien_Roussel. #presidentielles2022 pic.twitter.com/bSvkbDQkSC— Florian Poitout (@FlorianPoitout) April 10, 2022
Додамо
Близько 48,7 мільйонів виборців було викликано на виборчі дільниці в першому турі в неділю . До 17:00 проголосували 65 відсотків зареєстрованих виборців, що на 4,4 бала менше, ніж на попередніх виборах 2017 року.
Нагадаємо
Жан-Люк Меланшон, який третій за підсумками першого туру французьких виборів на посаду президента, закликав прихильників у другому турі не віддавати голоси за кандидата від ультраправих Марін Ле Пен