Вибори у Франції: Меланшон закликав не голосувати за Марін Ле Пен

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"Ми чудово знаємо, за кого ми ніколи не голосуватимемо. Пані Ле Пен не має отримати від нас жодного голосу", - додав Меланшон.

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Кандидат у президенти Франції підкреслив, що так само говорив і на попередніх виборах, де припустив, що тоді не всі його послухалися. Тому цього разу він повторив свій заклик кілька разів.

Під час виступу виступу він взагалі не згадав про Еммануеля Макрона.

Нагадаємо

Згідно з екзит-полом Ipsos, президент Франції Еммануель Макрон зіткнеться з крайньоправою Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів, який відбудеться 24 квітня після того, як очолив перший тур сьогодні з 28,1% голосів проти 23,3% у Ле Пен.