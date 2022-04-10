Выборы во Франции: Меланшон призвал не голосовать за Марин Ле Пен

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"Мы прекрасно знаем, за кого мы никогда не будем голосовать. Госпожа Ле Пен не должна получить от нас ни одного голоса", - добавил Меланшон.

Детали

Кандидат в президенты Франции подчеркнул, что так же говорил и на предыдущих выборах, где предположил, что тогда не все его послушались. Поэтому на этот раз он повторил свой призыв несколько раз.

Во время выступления выступления он вообще не упомянул о Эммануэле Макроне.

Напомним

Согласно экзит-поллу Ipsos, президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с крайньоправою Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля, после того, как возглавил первый тур сегодня с 28,1% голосов против 23,3% у Ле Пен.