Выборы во Франции: Меланшон призвал не голосовать за Марин Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Жан-Люк Меланшон, третий по итогам первого тура французских выборов на пост суверена, призвал сторонников во втором туре не отдавать голоса за кандидата от ультраправых Марин Ле Пен. Об этом информирует УНН.
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"Мы прекрасно знаем, за кого мы никогда не будем голосовать. Госпожа Ле Пен не должна получить от нас ни одного голоса", - добавил Меланшон.
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Кандидат в президенты Франции подчеркнул, что так же говорил и на предыдущих выборах, где предположил, что тогда не все его послушались. Поэтому на этот раз он повторил свой призыв несколько раз.
Во время выступления выступления он вообще не упомянул о Эммануэле Макроне.
Напомним
Согласно экзит-поллу Ipsos, президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с крайньоправою Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля, после того, как возглавил первый тур сегодня с 28,1% голосов против 23,3% у Ле Пен.