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Во Франции предложили отказаться от поцелуев при встрече

Киев • УНН

 • 34439 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Мэр небольшого французского городка Морето От Пикар-Вольф разослала письма руководителям других городов округа Гренобль на востоке Франции в которых попросила их воздержаться от приветственных поцелуев. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Во Франции предложили отказаться от поцелуев при встрече

В своем письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поцелуев на деловых встречах. Она также призналась, что в течение многих месяцев специально опаздывала на совещания, чтобы не целоваться со своими 73 коллегами.

"С меня хватит поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое решение заставит лишний раз задуматься над тем, что каждый вправе сам решать, целоваться при встрече или нет - неважно, занимает он или она официальную должность, находится на рабочей встрече или в любой другой ситуации", - написала Пикар-Вольф.

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Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку - "la bise" - традиционное и широко распространено во Франции приветствия. Однако, мэр Морето, где живет 415 человек - призвала французов отказаться от этой традиции.

С точки зрения Пикар-Вольф, Франция готова перейти к обновленной нормы этикета и вернуться к более нейтральному - рукопожатию.

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Она также заявила, что всегда считала странной и неправильной французскую традицию целовать едва знакомых людей. По ее мнению, "la bise" - это еще одна форма дискриминации женщин.

"Мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие друзья. Это мелочь, но мы сталкиваемся с этим каждый день, поэтому это ставит вопрос о гендерном равноправии", - говорится в письме мэра.

Слова Пикар-Вольф спровоцировали бурную общественную дискуссию. Многие женщины поддержали политика и заявили, что также хотели бы заменить "la bise" на рукопожатие.

По словам Пикар-Вольф, она получила много писем и от мужчин. Они признавались, что также часто бывают не уверены, что женщина правильно воспримет попытку поцеловать ее в щеку при приветствии.

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