Во Франции законом запретили беспокоить граждан в нерабочее время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во Франции вступил в силу закон, позволяющий работникам игнорировать электронную переписку по работе в нерабочие часы, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что главной целью введения закона - преодолеть негативные последствия для здоровья и частной жизни людей, которые "всегда на связи" и не могут расслабиться даже после работы, в выходные или в отпуске.
Опрос компании Eléas продемонстрировало, что 60% работников выступали за принятие закона о регулировании коммуникаций по работе. В том же опросе выяснилось, что 37% работников остаются "на связи" и вне рабочих часов.
Этот закон, стал частью пакета непопулярных реформ, предложенных правительством, - единственный, не вызвал протесты работников. Согласно ему, каждая компания, где работает 50 и более человек должна принять меры для регулирования коммуникаций, чтобы обеспечить справедливый баланс между работой и отдыхом.
Правда, критики говорят, что в законе не прописаны потенциальные штрафы или другие меры наказания для компаний, которіе не будут воплощать его в жизнь.