У Франції законом заборонили турбувати громадян у неробочий час

Зазначається, що головною метою запровадження закону — подолати негативні наслідки для здоров‘я і приватного життя людей, які “завжди на зв‘язку” і не можуть розслабитись навіть після роботи, на вихідних чи у відпустці.

Опитування компанії Eléas продемонструвало, що 60% працівників виступали за ухвалення закону про регулювання комунікацій по роботі. У тому ж опитуванні з‘ясувалося, що 37% працівників залишаються “на зв‘язку” і поза робочих годин.

Цей закон, що став частиною пакету непопулярних реформ, запропонованих урядом, — єдиний, що не спричинив протести працівників. Згідно з ним, кожна компанія, де працює 50 і більше людей, має вжити заходів для регулювання комунікацій, щоби забезпечити справедливий баланс між роботою та відпочинком.

Щоправда, критики кажуть, що у законі не прописані потенційні штрафи чи інші заходи покарання компаній, які не втілюватимуть його у життя.