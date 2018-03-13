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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45507 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57875 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61310 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 103026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Во Франции арестовали гражданина РФ, подозреваемого в нападении во время Евро-2016

Во Франции арестовали гражданина РФ, подозреваемого в нападении во время Евро-2016

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Гражданина РФ, которого подозревают в участии в стычках болельщиков во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году, взяли под стражу в Марселе, сообщает УНН со ссылкой на агентство France Presse.

Сообщается, что мужчина предстанет перед судом по делу о массовой драке, в результате которой один из фанатов получил серьёзные травмы. Мужчину задержали в конце февраля в Мюнхене по запросу властей Франции, когда он летел на футбольный матч. Имя задержанного не называется.

31-летнего гражданина РФ обвиняют в групповом нападении на британского болельщика. В результате нападения потерпевший получил серьезные повреждения мозга и легких.

Если вина задержанного будет доказана, то ему угрожает до 15 лет лишения свободы.

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