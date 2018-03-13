Во Франции арестовали гражданина РФ, подозреваемого в нападении во время Евро-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Гражданина РФ, которого подозревают в участии в стычках болельщиков во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году, взяли под стражу в Марселе, сообщает УНН со ссылкой на агентство France Presse.
Сообщается, что мужчина предстанет перед судом по делу о массовой драке, в результате которой один из фанатов получил серьёзные травмы. Мужчину задержали в конце февраля в Мюнхене по запросу властей Франции, когда он летел на футбольный матч. Имя задержанного не называется.
31-летнего гражданина РФ обвиняют в групповом нападении на британского болельщика. В результате нападения потерпевший получил серьезные повреждения мозга и легких.
Если вина задержанного будет доказана, то ему угрожает до 15 лет лишения свободы.
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