У Франції заарештували громадянина РФ, підозрюваного в нападі під час Євро-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Громадянина РФ, якого підозрюють в участі в сутичках уболівальників під час чемпіонату Європи з футболу в 2016 році, взяли під варту в Марселі, повідомляє УНН з посиланням на агентство France Presse.
Повідомляється, що чоловік постане перед судом у справі про масову бійку, в результаті якої один з фанатів отримав серйозні травми. Чоловіка затримали в кінці лютого в Мюнхені за запитом влади Франції, коли він летів на футбольний матч. Ім'я затриманого не називається.
31-річного громадянина РФ звинувачують в груповому нападі на британського вболівальника. В результаті нападу потерпілий отримав серйозні пошкодження мозку та легенів.
Якщо вина затриманого буде доведена, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Єгипті 28 футбольних фанатів засудили до тюремних термінів