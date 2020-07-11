Во Франции требуют жесткого наказания за убийство водителя автобуса

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 50839 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 69579 просмотра

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 112567 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 121280 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123694 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 162674 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119708 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104803 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103007 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Франции требуют жесткого наказания за убийство водителя автобуса

Во Франции требуют жесткого наказания за убийство водителя автобуса

Киев  •  УНН

 • 13357 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что судебная власть страны накажет нападавших на водителя автобуса, который умер вечером в пятницу, 10 июля. Кастекс таким образом отреагировал на призывы политиков во Франции к жестким мерам против четырех человек, причастных к нападению на водителя. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Смерть Филиппа Монгуйо, на которого трусливо напали в Байонне за того, что он делал свою работу, ранит наши сердца. Республика считает его образцовым гражданином и не забудет”, — написал Кастекс в соцсети Twitter. Он пообещал, что правосудие накажет виновных в этом преступлении.

В городе Байонна на юге Франции 5 июля водитель автобуса, которому было 59 лет, отказал в поездке нескольким людям на остановке. Они хотели сесть в автобус без масок и действительных билетов. После отказа эти лица напали на водителя и нанесли ему несколько тяжелых ударов по голове.

Из-за нападения всего задержали четырех человек. Двум из них предъявлено обвинение в покушении на убийство, а двух других обвиняют неоказание помощи. Водитель Филипп Монгуйо несколько дней пролежал в больнице, он умер 10 июля. Врачи констатировали у него смерть мозга. Убийство мужчины повлекло за собой общественное возмущение во Франции.

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