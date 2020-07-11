Во Франции требуют жесткого наказания за убийство водителя автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что судебная власть страны накажет нападавших на водителя автобуса, который умер вечером в пятницу, 10 июля. Кастекс таким образом отреагировал на призывы политиков во Франции к жестким мерам против четырех человек, причастных к нападению на водителя. Об этом пишет DW, передает УНН.
“Смерть Филиппа Монгуйо, на которого трусливо напали в Байонне за того, что он делал свою работу, ранит наши сердца. Республика считает его образцовым гражданином и не забудет”, — написал Кастекс в соцсети Twitter. Он пообещал, что правосудие накажет виновных в этом преступлении.
В городе Байонна на юге Франции 5 июля водитель автобуса, которому было 59 лет, отказал в поездке нескольким людям на остановке. Они хотели сесть в автобус без масок и действительных билетов. После отказа эти лица напали на водителя и нанесли ему несколько тяжелых ударов по голове.
Из-за нападения всего задержали четырех человек. Двум из них предъявлено обвинение в покушении на убийство, а двух других обвиняют неоказание помощи. Водитель Филипп Монгуйо несколько дней пролежал в больнице, он умер 10 июля. Врачи констатировали у него смерть мозга. Убийство мужчины повлекло за собой общественное возмущение во Франции.