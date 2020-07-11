У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

“Смерть Філіппа Монгуйо, на якого боягузливо напали в Байонні через те, що він робив свою роботу, ранить наші серця. Республіка вважає його зразковим громадянином та не забуде”, — написав Кастекс у соцмережі Twitter. Він пообіцяв, що правосуддя покарає винних у цьому злочині.

У містечку Байонна на півдні Франції 5 липня водій автобуса, якому було 59 років, відмовив у поїздці кільком людям на зупинці. Вони хотіли сісти в автобус без масок та дійсних квитків. Після відмови ці особи напали на водія та завдали йому декількох важких ударів по голові.

Через напад загалом затримали чотирьох осіб. Двом з них пред’явили обвинувачення у замаху на вбивство, а двох інших закидають ненадання допомоги. Водій Філіпп Монгуйо декілька днів пролежав у лікарні, він помер 10 липня. Лікарі констатували у нього смерть мозку. Вбивство чоловіка спричинило суспільне обурення у Франції.