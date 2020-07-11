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У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Новий прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс пообіцяв, що судова влада країни покарає нападників на водія автобуса, який помер ввечері у п'ятницю, 10 липня. Кастекс таким чином відреагував на заклики політиків у Франції до жорстких заходів проти чотирьох осіб, причетних до нападу на водія. Про це пише DW, передає УНН.

“Смерть Філіппа Монгуйо, на якого боягузливо напали в Байонні через те, що він робив свою роботу, ранить наші серця. Республіка вважає його зразковим громадянином та не забуде”, — написав Кастекс у соцмережі Twitter. Він пообіцяв, що правосуддя покарає винних у цьому злочині.

У містечку Байонна на півдні Франції 5 липня водій автобуса, якому було 59 років, відмовив у поїздці кільком людям на зупинці. Вони хотіли сісти в автобус без масок та дійсних квитків. Після відмови ці особи напали на водія та завдали йому декількох важких ударів по голові.

Через напад загалом затримали чотирьох осіб. Двом з них пред’явили обвинувачення у замаху на вбивство, а двох інших закидають ненадання допомоги. Водій Філіпп Монгуйо декілька днів пролежав у лікарні, він помер 10 липня. Лікарі констатували у нього смерть мозку. Вбивство чоловіка спричинило суспільне обурення у Франції.

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