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Во Франции стартует сбор винограда: в Шампани прогнозируют урожайный год

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. На выходных в департаменте Об французского региона Шампань начался сбор винограда 2023 года, и ожидается, что большинство виноградников начнут ежегодный «венданж» (сбор винограда) в четверг, на фоне того, как производители вина, похоже, ждут рекордный год с точки зрения объемов, пишет УНН со ссылкой на RFI.

Детали

Хотя первые секаторы уже поработали в Монтге (Об), сбор винограда начнется в большинстве из 319 коммун, входящих в апелласьон Шампань, с 7 сентября, пишет издание.

По словам Дэвида Шатильона, президента союза производителей шампанского, урожай в этом году обещает стать «абсолютным рекордом по объему», а вес гроздей винограда достигнет рекордно высокого уровня - около 220 граммов.

Это по сравнению с предыдущим рекордным урожаем 2005 года, когда грозди весили 175 граммов.

Официальные даты начала венданжа установлены для каждой коммуны и каждого сорта винограда - Шардоне, Пино Нуар и Менье - и продлятся до 16 сентября.

Что касается качества, Шатильон пояснил: "Из-за погоды в начале августа мы увидели несколько вспышек серой гнили, за которыми мы внимательно следим".

Но на данный момент инфекция в значительной степени находится под контролем, и погода в ближайшие дни, которая, по прогнозам, будет очень хорошей, идеальна, поскольку позволит очагам гниения высохнуть, отмечает издание.

В результате, говорит Шатильон, "мы сможем получить что-то действительно хорошее, а поскольку их много, мы сможем выбирать грозди получше".

Дополнение

После и без того превосходного 2021 года, чему способствовало открытие баров и ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, престижный напиток подтвердил свой рост в 2022 году: было продано 325,5 миллиона бутылок (рост на 1,6 процента), что стало самым высоким объемом за 15 лет, отмечает издание.

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